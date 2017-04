Pâques : Élégie majeure du « Ngalax »

Ngalax bou araw yi séw néxna ma trop



Araw bou didieu bi aussi soofouma dara



Bou diguii dome bi bagnou mako tamit

Thiakry apart gnéékh apart bi saf nama aussi



Bougnou ko diakhassé tamite lamay gueuneu nékh



Bou amoul resin sofou ma

Wayé bou amé thi lamay gueuneu nékh



Thi Cope beugueu na thi mbouss tamite bagnou mako

Thi carafe damay dieul wayé bou nékké thi siwo wala paane moma gueuneul beug nako tropp



Bougnou defaré bouyou réne dafay clair mai nonou lama nékhé

Mai bougnou défaré bouyou daaw dafay am maron bou deur bi bobou nak moy sama préfère



Bougnou thi tokhalé sangara té yeugou mako dou haraam té dakoy yok goût beugueu nako tropp



Bi ma diakhal kay moy bi ame chocolat bobou nak bagnou ma thi siguil ndigalé ak nakou dougoupp barkei sama baay



Wayé bouko amoul aussi douko téré mou nékh

Bougnou ko defaré légui diokh lako légui dafay nékh kone beug na

Wayé bougnou ko bayé ba thiakry bi sékki thi lamay gueuneu nékh ndax day diiss



Sama mbokou chrétien yi joyeuse fête Bilaay je me suis toujours senti chrétien dans l'âme nak



Doumaléne faté thi gnaane kone bouléne ma faté thi ngalax yi



Kouma lébal pâque ma fayla korité