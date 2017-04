Pâques : les chrétiens de Pikine crachent leur colère sur Abdoulaye Thimbo

Hier, les esprits étaient surchauffés au niveau de la ville de Pikine. Les catholiques qui étaient venus pour s’inscrire dans l’espoir de bénéficier des 15 000 FCFa de secours octroyés par la mairie de Pikine pour les besoins de la fête de Pâques, se sont finalement révoltés pour exprimer leur colère face aux tracasseries imposées par la municipalité. Des tracasseries qu’ils subissent chaque année pour non seulement s’inscrire, mais aussi entrer en possession de cette aide.



Le maire de Pikine, Abdoulaye thimbo, mis au parfum du coup de gueule des chrétiens par un de ses agents, a très vite rappliqué sur les lieux pour essayer de calmer les esprits. En vain ! Puisque les mécontents déterminés à se faire entendre par le maire, ont redoublé d’ardeur. Une réaction qui suite à l’évanouissement de deux femmes dont une enceinte qui faisait la queue.



« Depuis deux ans, les aides pour la fête de Pâques se font sans transparence et dans le désordre total. Les responsables les distribuent de manière politicienne en privilégiant leurs proches. Avant, tu déposais ta demande et on faisait un tri d’une manière transparente. Mais cette année, c’est du n’importe quoi, il y a des deals », accuse Nicolas, une jeune originaire de Guinaw Rail. Et Gérard, un autre jeune, d’ajouter : « ce qui se passe à Pikine est illégal. Nous sommes là depuis six heures du matin. Mais, c’est la croix et la bannière, rien que pour s’inscrire pour ces secours ».



Estelle venue de Malika abonde dans le même sens : « ce qui se passe vraiment inconcevable. Il y a de la magouille. Chaque année depuis plus de deux ans, on t’informe pour un secours pour Pâques. Tu viens et tu fais la queue et au finish, on te dit qu’il n’y a plus d’argent. Du temps du maire Pape Sagna Mbaye, les secours pour Pâques se faisaient dans la transparence, contrairement à maintenant. Tu faisais une demande sur pli fermé. Après, une commission se réunissait pour faire un tri en toute transparence. Maintenant, tout cela est révolu. On se demande alors où passe cet argent voté par le conseil municipal. Nous voulons que le maire recadre ses services car il y a trop de désordre dans ses discours ».



Un des proches du maire de Pikine qui tentait de s’opposer à la manifestation, a été hué par les préposés aux secours.



Visiblement dépassé par la tournure des événements, le maire de Pikine, Abdoulaye Thimbo, sommé par les fidèles chrétiens en furie de leur tenir un langage clair et en public sur les manquements permanents de la gestion des secours destines aux chrétiens, n’a pas voulu se prononcer.



Interrogé par nos soins sur des problèmes, le maire de Pikine a tout simplement lâché : « tout le monde sera pris en compte. Faites-le tour et les agents prendront tout le monde.». Avant de s’engouffrer dans son véhicule pour quitter les lieux.



Le Quotidien