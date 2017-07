Par devoir et par vérité ! pour plagier feu Habib Thiam (Papa Malick Guissé )

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juillet 2017 à 16:44 | | 0 commentaire(s)|

Hit them up ! (Chassez les rats), dirait le chanteur 2 PAC pour parler de cette race d’hommes à éradiquer. Je veux nommer le GIE des six Dorkats de Darou Mousty, qui se distinguent encore une fois par leur ingratitude envers Thierno Lô et son parti. Leur égoïsme et leur étroitesse d’esprit a toujours "retardé" le Parti à Darou Mousty, et leur seule préoccupation a été de se servir au détriment des populations, qu’ils utilisaient comme tremplin pour se vendre au plus offrant.



Ce GIE des six semble être nostalgique du temps des tendances entre Fada et Thierno Lô qui leur permettaient de vivre, malheureusement pour eux, l’APD et sa coalition ont atteint une dimension nationale et internationale avec des hommes de vertu qui ne ravalent pas leurs crachats.



Notre leader m’avait sommé de ne pas réagir sur cette démission Facebook qui témoigne de leur atrophie d’esprit, mais par devoir et par vérité, il me revient de démasquer ces racketteurs politiques qui veulent aller brouter ailleurs après avoir bénéficier de beaucoup d’avantages, l’un deux alors étudiant, était nommé chef de cabinet du ministre tandis que d’autres ont été financés pour leur business, nous y reviendrons.



Se sachant démasqués, ils ont retourné leur veste et ont renié leurs convictions pour racketter ailleurs, ce qui ne va pas prospérer. Vous avez déshonoré Darou Mousty, terre d’hommes de valeurs. Il faut les identifier car ils n’ont pas de sections, et font juste de la délation.



Je m’offusque que l’un d’entre eux m’ait juste appelé la veille de cette démission Facebook, pour chanter encore une fois de plus les louanges de Thierno Lô et devrait m’envoyer des photos sur leurs pseudo mobilisations. Les Sénégalais ne sont pas dupes, vous pouvez gagner vos vies autrement.



Vous avez raté le train de l’histoire, faites votre mea culpa, soliloquez et vous verrez le soleil en face. Vous avez trahi Darou Mousty par ce manque de valeurs, s’y ajoute que vous n’avez pas su encadrer cette force de l’APD à Darou Mousty à cause de vos intérêts crypto-personnels et là, vous le reconnaissez en sortant par la petite porte.





Papa Malick Guissé

Président des jeunes de l'APD

Membre bureau coalition ADIANA





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook