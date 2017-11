Parc Lambaye de Pikine : Un énième incendie… un Etat sourd, aveugle et muet Janvier 2012, mai 2013, mai 2016, septembre 2017 et maintenant ce 17 novembre 2017…Les riverains du célèbre Parc Lambaye se sont presque familiarisés avec les incendies. Les occupations anarchiques, les branchements clandestins et toute l’anarchie qui règne dans cette mythique place, ne prospèrent dans aucun Etat qui se respecte.



Les autorités ont maintes fois menacé de vider les lieux. Des descentes musclées ont été même menées pour débarquer les occupants. Mais ces derniers reviennent chaque fois plus nombreux et toujours plus indisciplinés.



Au fil des ans, les incendies s’enchaînent, provoquant des réactions circonstancielles de l’Etat. Mais comme d’habitude, il n’y a jamais de suivi. Les commerçants et autres propriétaires de bazar reviennent et s’installent petit à petit, avant de conquérir une partie de la voie publique. Une situation qui débouche toujours sur un désastre. A quand la fermeté de l’Etat du Sénégal, à quand la fermeture pure et simple de ce parc Lambaye ?



