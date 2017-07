Parcelles Assainies : Des jeunes de la Cojer vandalisés à coups de couteaux par des gardes du corps de Mame Mbaye Niang, des blessés enregistrés

Le spectre de la violence plane toujours sur le champ politique alors que nous sommes à quelques encablures de la date fatidique du scrutin du 30 juillet.



Ce mercredi, les jeunes de la Cojer des Parcelles assainies ont été attaqués à coups de couteaux dans leur propre fief par les gardes du corps du ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang, a constaté le reporter de leral.net dépêché sur les lieux.



En effet, ces jeunes de la Cojer dirigés par Moustapha Cissokho et Moussa Ndiaye, étaient en tournée avec la caravane de Benno Bokk Yakaar sous la houlette de la tête de liste départementale, Amadou Ba et le ministre Mame Mbaye Niang dans les artères de la ville.



Selon des confidences faites à leral.net par un témoin, membre de la Cojer, « les gardes du corps du ministre Mame Mbaye Niang ont usé des armes blanches pour poignarder des membres de la Cojer, à l’arrivée du QG de l’Apr des PA sans aucune justification ».



De nombreux blessés sont enregistrés et admis à l’hôpital de Grand-Yoff.



Est-ce que les jeunes de la Cojer des Parcelles Assainies ne sont-ils pas les premiers à avoir pris d’assaut la caravane de Mame Mbaye ?



Notre témoin est catégorique là-dessus. Les jeunes de la Cojer n’ont rien fait, au contraire, « ce sont les gardes corps du ministre Mame Mbaye Niang qui s’en sont violement et brusquement pris à nous. »



Affaire à suivre…



Landing DIEDHIOU, Leral.net