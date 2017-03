Parcelles Assainies: La Dic démantèle une bande de faussaires, des passeport sénégalais et gambiens saisis

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mars 2017

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a démantelé un réseau de faussaires composé de trois Sénégalais et d’un Congolais. Ces derniers facilitaient à des étrangers l’obtention du passeport sénégalais pour poursuivre leurs études au Maroc où le visa n’est pas exigé aux citoyens sénégalais.



Le cerveau de la bande qui se trouve être un Sénégalais et ses acolytes ont été interpellés par les éléments du Groupement Rapide d’Intervention (GRI) de la DIC, aux Parcelles Assainies.



La fouille effectuée au local où la bande menait ses activités délictuelles, a permis d’y découvrir et de saisir le matériel suivant: une machine à découper, 05 imprimantes, 01 machine à plastifier, 04 cartouches laser, 02 tablettes, 02 ordinateurs portables, 01 paquet de gang, 03 bouteilles d’encre pour imprimante, colle adhésive, du diluant, 01 disque dur externe, 03 billets de 50 euros, 03 billets de 20 euros, 02 billets de 50 dollars, 01 billet de 1000 FCFA, 01 billet de 500 FCFA, 02 billets de 100 dalasi, une carte d’adhérent du Crédit Mutuel du Sénégal en son nom, plusieurs épreuves photographiques de tiers.



Interrogé, le chef de la bande, a avoué que ledit matériel lui servait à scanner des documents comme la première page d’un passeport, des bulletins de notes, des permis de conduire, des diplômes, entre autres.



Les éléments de la DIC ont également découvert au domicile du Congolais des passeports ordinaires sénégalais et gambiens en phase de confection, ainsi qu'un impressionnant arsenal servant à fabriquer de faux documents. Il s'agit d'un lot de papiers, composé de matière plastique, de boites de colle, d'un ensemble de matériel géométrique, de paquets de lames pour découper.



