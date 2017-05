Parcelles Assainies: La mère des victimes de l’incendie placée sous surveillance médicale, le père "élargi" de prison...

48 heures après la mort tragique de 5 ans enfants d’une même famille aux Parcelles Assainies, l’émoi, la consternation, l’attendrissement enveloppent l’atmosphère à l’unité 17 des Parcelles Assainies. Au domicile du grand-père maternel des victimes situé non loin du lieu du sinistre (mis sous scellés par la mairie), c’est un ballet incessant de parents et voisins venant exprimer leur solidarité à la famille éplorée.



La cour de la maison et les 5 chambres qui la composent sont prises d’assaut par les parents venus de l’intérieur du pays pour assister aux funérailles, mais aussi par des voisins venus se renseigner sur la date de l’enterrement. En attendant de disposer des corps des défunts, la famille se préoccupe aussi de l’état de santé dégradant de la maman, Ndoumbé Dièye placée sous surveillance médicale à l’hôpital Principal.



Quant au père, placé en détention à la prison de Thiès, le juge d’instruction en charge de son dossier aurait donné l’autorisation d’assister, sous bonne escorte pénitentiaire, aux obsèques de ses enfants à Dakar.



Ousseynou Dias, poursuivi pour trafic de drogue, pourrait être élargi de prison le 12 juin. Il avait comparu le 8 mai dernier. Dans son réquisitoire, l’Avocat général, a requis l’acquittement pour lui et 5 ans de travaux forcés contre son acolyte, Serigne Niang.

(Source : L’Observateur)