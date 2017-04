Parcelles Assainies: Un couple de cybercriminels arrêté pour escroquerie via Facebook

Les éléments de la brigade gendarmerie de la Foire ont déféré au parquet de Dakar, un couple de cybercriminels nigérians, spécialisé dans l'escroquerie sur Internet. Kingsley James et Ifoéna Juliette Akpas ont été arrêtés à la suite d'une plainte des sœurs d'une chapelle dont ils avaient utilisé les photos pour arnaquer d'honnêtes personnes sur Facebook, sous le prétexte d'œuvres caritatives.



Il ressort de l'accusation, qu'ils ont créé une page Facebook dans laquelle, ils postaient les photos de ces soeurs, et font croire aux internautes bienfaiteurs que ces dernières sont à la recherche de fonds pour venir en aide aux fidèles démunis.



Pour les démasquer, l'une des victimes de concert avec la gendarmerie, a mis à contribution son frère qui se trouve au Etats-Unis. Ce dernier qui s'est présenté comme état un généreux donateur, avait, après avoir contacté le couple, mandaté sa sœur pour les rencontrer afin de s'assurer de leur crédibilité. Après quoi, il transféra les fonds. Des conditions acceptées par Kingsley James et Ifoéna Juliette Akpas et un rendez -vous est convenu le 1er avril dernier à midi , à l'agence Expresso en face de la brigade gendarmerie de la Foire.



Comme convenu, Kingsley James et Ifoéna Juliette Akpas, en état de grossesse se retrouvent au lieu du rendez-vous avec la dame en question qui, après les présentations d'usage, a subitement fait signe aux gendarmes qui sont promptement intervenus pour mettre les mis en cause dans le panier à salade.

