Paris 2024: Un siècle après les jeux de 1924, le Comité International Olympique (CIO) a choisi de confier l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris et à la France ( Officiel )

Un siècle après les Jeux de 1924, le Comité International Olympique (CIO) a choisi de confier à Paris et à la France , l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.



Le Président de la République, Emmanuel MACRON est extrêmement reconnaissant au CIO de cette décision qui honore la France. Elle portera avec fierté les valeurs de l’olympisme de solidarité, d’excellence, d’amitié et de respect.



Emmanuel MACRON salue ce succès et la formidable opportunité que les Jeux représentent pour accompagner la transformation de notre pays, accroitre son attractivité internationale, dynamiser nos territoires, et renforcer la place du sport partout en France.



Le Président adresse ses plus chaleureuses félicitations à Tony ESTANGUET et Bernard LAPASSET et à toute l’équipe de Paris 2024 qu’ils ont animé. Il recevra, aux côtés de la Ministre des Sports, Laura FLESSEL, l’ensemble des acteurs impliqués dans la candidature à l’Elysée vendredi 15 septembre 2017 pour saluer cette victoire historique.



Ces jeux seront des jeux extraordinaires, surprenants, festifs mais aussi des jeux exemplaires en matière de maitrise budgétaire, d’impact environnemental et social, et de sécurité.



C’est pourquoi dès demain, le Président de la République nommera en Conseil des ministres un délégué interministériel chargé des Jeux Olympiques et Paralympiques pour accompagner et coordonner l’ensemble des services de l’Etat.







