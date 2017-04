Paris: Daesh revendique la fusillade sur les Champs-Elysées

Daesh revendique la fusillade qui a eu lieu sur l'avenue des Champs-Elysées. Ce jeudi soir, une fusillade a eu lieu sur l'artère parisienne. Un policier a été tué et deux autres ont été blessés lors de l'attaque.



De son côté, l'assaillant a été abattu par les forces de police. Dans la soirée, le groupe terroriste a revendiqué l'attaque via son agence de propagande Amaq. "L'auteur de l'attaque des Champs-Elysées dans le centre de Paris est Abu Yussef le Belge, et c'est un des combattants de l'Etat islamique", a écrit Daesh dans son message.