Paris : Images de la levée de corps de la mère du ministre Abdoulaye Daouda Diallo

Selon nos informations, ils sont arrivés à la clinique 15 minutes après le décès, à cause des bouchons parisiens. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur du Sénégal en France, Bassirou Sarr, le ministre-conseiller Abdoulaye Sally Sall, et du président de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG, opposition), Cellou Dalein Diallo). Une foule nombreuse a effectué le déplacement pour rendre un hommage à la défunte et soutenir la famille éplorée. La dépouille mortelle arrive ce soir à Dakar. Voici quelques images de la cérémonie.





Source : Afrique Connection