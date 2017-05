Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Paris Jackson : nue et libre Rédigé par leral.net le Lundi 15 Mai 2017 à 16:34 | | 0 commentaire(s)|

Ce weekend, Paris Jackson a affolé la toile en posant nue sur Instagram.

Paris Jackson se défend sur les réseaux sociaux. Après avoir publié une photo d'elle les seins nus sur Instagram, qui n'a pas manqué de susciter un grand nombre de réactions positives et négatives de la part des internautes, la fille de Michael Jackson a expliqué son amour pour la nudité et son refus de se soumettre aux normes imposées dans un long paragraphe destiné à ses fans.

«Je vais le dire une nouvelle fois pour ceux qui questionnent ce que je défends et ma façon de m'exprimer. La nudité a commencé comme un mouvement pour "retourner vers la nature", "exprimer la liberté","être en meilleure santé" et a même été considéré comme une philosophie. La nudité contribue à notre humanité. Pour moi, c'est une manière de me sentir plus connectée avec Mama Gaïa (Dans la mythologie Grecque, Gaïa est considérée comme Dame Nature, Ndlr.) Je suis généralement nue lorsque je jardine. Le corps est une belle chose et vous n'êtes pas obligé de le sexualiser comme les stars d'Hollywood (et les médias) le font. Non seulement votre corps est un temple qui doit être respecté mais le féminisme c'est la possibilité de s'exprimer à votre manière, que ce soit en étant plutôt conservatrice et en portant beaucoup de vêtements ou en se montrant. Il y a différentes manières de s'imbiber de l'énergie de Dame Nature. Mes préférés sont la mise à terre, un processus qui consiste à absorber les vibrations de la terre en créant un contact entre le sol et vos pieds nus tandis que vôtre peau dénudée s'imprègne des rayons de soleil. Le corps humain est une belle chose et peu importe quels "défauts" vous avez, que ce soit des cicatrices, du surpoids, des vergetures, des tâches de rousseur, peu importe, ces défauts sont beaux et vous devez vous exprimer de la manière qui vous convient. Si ceci gêne certains d'entre vous, je comprends entièrement et je vous encourage éventuellement à cesser de me suivre (sur les réseaux sociaux, Ndlr.) mais je ne peux pas m'excuser pour tout ceci. Je suis qui je suis et je refuse de me cacher ou garder secrètes mes croyances. Chacun a son opinion et chacun a ses croyances. Nous ne sommes pas tous d'accord et ce n'est pas grave. Mais encore une fois, nous sommes tous humains et comprendre ce que font les autres pour entrer en contact avec leur humanité nous aider à nous sentir connectés. Comment ceci peut être une mauvaise chose ?» a écrit Paris Jackson ce weekend.

Paris Jackson



