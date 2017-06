Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Paris Jackson sublime en Une de 'Vogue' Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2017 à 14:57 | | 0 commentaire(s)|

La carrière de Paris Jackson est bel est bien lancée. Si il y a quelques mois encore la belle blonde était inconnue du grand public, à présent, à force d'interviews et de shootings pour les plus grands magazines, Paris Jackson s'est fait une place dans l'industrie de la mode. Au début du mois du mai dernier, la fille de Michael Jackson avait même été invitée à gravir pour la première fois les marches du Metropolitan Museum, à l'occasion Met Gala organisé par Anna Wintour. Véritable consécration de son nouveau rôle de figure publique.



Dans un shooting sublime réalisé par le talentueux photographe, Patrick Demarchelier, Paris Jackson prend la pose dans une série de photos ultra glamour pour l'édition australienne du magazine «Vogue», ses yeux bleus perçants mis en valeur par le choix des vêtements.



La petite princesse de son père Le numéro paraît à quelques jours seulement de l'anniversaire de la mort du chanteur Michael Jackson. Paris Jackson était très proche de son père et dans une interview récemment accordée au magazine «Harper's Bazaar», elle avait confié à son sujet : «Quand j’étais enfant, j’étais avec mon père et mes deux frères. En grandissant, j’étais traitée comme la préférée parce que j’étais la seule fille. J’étais la princesse. J’étais parfaite aux yeux de mon père».





