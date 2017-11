Paris : Un Sénégalais de 20 ans entre dans le coma puis décède après une interpellation musclée à la Gare du Nord

D’après des sources concordantes rassemblées par leral.net, un Sénégalais du nom de Massar D. vient de rendre l’âme après une semaine passée dans le coma, suite à une interpellation musclée à la Gare du Nord. Sa famille est déterminée à faire toute la lumière sur cette affaire.



« Jeudi dernier vers 20h 21h, il s'est fait tabasser à mort par la police à Gare du Nord. Il a fait un arrêt cardiaque et était dans le coma depuis jeudi. Mais, hier on a eu les résultats des examens de sa tête et son cerveau est mort », a expliqué une source sénégalaise proche du décédé.



"Une terrible nouvelle affaire de mort dans le cadre d'une interpellation policière : Massar D., est décédé ce soir après une semaine de coma. Il a eu 20 ans sur son lit d'hôpital. Une enquête a été ouverte. Sa famille est déterminée à faire toute la lumière sur ce décès », nous a aussi expliqué un journaliste.



Leral.net promet d’y revenir.