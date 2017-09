Paris accueillera les jeux olympiques en 2024 ( Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères)

"Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères s’est mobilisé pour promouvoir et accompagner pendant plus de deux ans, le comité d’organisation de la candidature de Paris, que je remercie de ses efforts et que je félicite pour ce grand succès.



L’ensemble du réseau diplomatique français a inscrit la candidature de Paris 2024 dans son dialogue avec les partenaires étrangers de la France et a participé à sa promotion, dans le respect des règles de bonne conduite du code d’éthique édicté par le Comité international olympique", a déclaré M. Jean-Yves LE DRIAN, Minitre de l’Europe et des Affaires étrangères dans un communiqué parvenu à notre rédaction.



Le communiqué indique que "de nombreux événements (sportifs, culturels, gastronomie, art de vivre à la française, etc) ont été organisés par les services des ambassades, des consulats généraux, des alliances françaises et des lycées français.



Ces événements ont illustré les valeurs du sport et de l’olympisme, telles que le respect et l’amitié et ont aussi mis en lumière l’attractivité, l’innovation et le savoir-faire de la France, terre d’accueil de grands événements sportifs, ainsi que la langue française, l’une des deux langues officielles du comité international olympique".



"Budgétairement sobres et responsables, ces jeux olympiques auront un impact économique évalué à 10,7 Mds d’euros sur la période 2017-2034, d’après une étude du centre de droit et d’économie du sport.



Les effets sur le tourisme sont estimés à 3,5 Mds d’euros sans compter les retombées bénéfiques de long terme sur l’attractivité touristique de notre pays, grâce aux nouvelles infrastructures de transport prévues et à la visibilité médiatique d’un tel événement.



Ils témoigneront également du dynamisme et de la capacité à innover des entreprises françaises, informe le communiqué. A l’en croire,"le réseau diplomatique reste mobilisé pour expliquer et documenter ce projet auprès de tous nos partenaires afin d’en tirer tout le parti possible aux plans économique et touristique, sans attendre".







La rédaction de Leral.net