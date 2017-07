Paris : un touriste chinois déféré après avoir fait voler un drone

INFO LE POINT. Les policiers ont interpellé samedi le pilote d'un drone volant au-dessus du parvis de Notre-Dame de Paris et de la préfecture de police.



Simple erreur de pilotage ou réelle tentative d'espionnage ? Un ressortissant chinois a été déféré samedi 8 juillet devant un magistrat du parquet de Paris. L'homme avait été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat du 4e arrondissement de la capitale après avoir été interpellé en début de soirée par des policiers de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) qui venaient de l'apercevoir en pleine séance de pilotage de son engin volant au-dessus du parvis de Notre-Dame de Paris et, surtout, de la préfecture de police (PP) de Paris, toute proche.



Les fonctionnaires ont, par ailleurs, constaté que, une fois revenu au sol, le drone, mesurant 30 centimètres sur 40, était équipé d'une mini-caméra.



Le survol de Paris est interdit, sauf autorisation à des conditions très strictes.