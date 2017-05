Partenariat FDSUT/MESR pour la modernisation de l’enseignement grâce au numérique

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane, et l’administrateur du Fonds de développement du service universel des télécommunications- FDSUT, Abdou Karim Sall, ont procédé ce matin à la signature de convention entre leurs institutions pour la construction et l’équipement de 4 nouveaux Espaces numériques ouverts (ENO).



​Pour M. Sall, ledit partenariat a pour socle le numérique qui offre beaucoup de raccourcis surtout dans le monde de l’enseignement.

