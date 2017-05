Partenariat sénégalo-français: SEM Christophe BIGOT en Casamance du 22 au 24 mai pour une visite de projets

Dans la poursuite de ses tournées à l’intérieur du pays, S.E.M. Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal se rendra au Cap Skiring – Djembering – Oussouye – Mlomp et Ziguinchor du 22 au 24 mai prochain.



En effet, « il s’agira pour la délégation d’aller à la rencontre des populations et de visiter différents projets issus du partenariat sénégalo-français, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la culture, de l’appui au secteur privé et du soutien à la relance du tourisme dans cette région du Sénégal », note le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.



Programme de la visite:



Lundi 22 mai : Cap Skirring – Djembering – Oussouye – Mlomp

8h-10h : Visite des Campements Oudja à Djembering et Bolongs Passion au Cap Skirring

10H30 : Visite du Centre de santé d’Oussouye – Projet I3S volet «systématisation de la distribution du carnet de santé de la mère et de l’enfant pour le renforcement de l’enregistrement des naissances et l’accès aux soins ». Cérémonie de remise symbolique de carnets de santé (état- civil) dans le cadre du financement de l’Agence Française de Développement

14h : Visite de l’hôtel le Djiromaït à Mlomp

16h : Rencontre avec le Gouverneur de Ziguinchor, Gouvernance

17h : Rencontre avec M. maire de Ziguinchor, Mairie



Mardi 23 mai : Ziguinchor et alentours

8H15 : Visite du collège de Tobor,bénéficiaire du Projet d’amélioration de l’éducation de base en Casamance

10h – 11h : Visite de l’école élémentaire El hadji Seydou de Ziguinchor, bénéficiaire du Projet d’amélioration de l’éducation de base en Casamance

11h15 – 12h15 : Visite du collège Kandé de Ziguinchor, bénéficiaire du Projet d’amélioration de l’éducation de base en Casamance

14H30 : Visites d’entreprises :

1. G.I.E Djiyito di Maleguene: Transformations fruits et céréales locales

2. Société de Commercialisation des Produits Locaux (SCPL) : Transformation des noix de cajou et autres produits (mangue séchée, arachide)

18h : Visite de l’atelier du peintre –plasticien Cisso Mané en création actuellement au Centre Culturel Régional



Mercredi 24 mai : Ziguinchor

9h : Visite du camp du Groupement Militaire d’Intervention (GMI)

10h : Visite de l’école Française

11h00 : Visite de l’Université Assane Seck

15h00 : Visite de l’Office du tourisme

16h00 : Visite de la case à Impluvium de Enampore