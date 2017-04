Parti socialiste: Abdoulaye Wilane annonce l'exclusion de Bamba Fall Le porte-parole du PS Abdoulaye Wilane dit prendre acte de la liberté provisoire accordée à Bamba Fall et ses compagnons suite à leur incarcération pour la mise à sac de la maison du Parti socialiste à la veille du référendum de 2016, mais il prédit également leur renvoi de la formation socialiste.

Dans ses diatribes, Abdoulaye Wilane s'en prend à Bamba Fall et à son avocat Me El Hadj Diouf, qu'il qualifie de menteur. Dans le même sillage, le porte-parole du Ps en entretien téléphonique avec l'AS soutient que Bamba Fall a fait du "saalit", en somme qu'il s'est débiné, en envoyant des émissaires pleurnicher auprès de la direction du PS.



"Il nous a envoyé des émissaires qui nous ont dit qu'il ne supportait plus les conditions de détention. Mais nous avons refusé d'intercéder par respect pour la justice. Maintenant, par miracle, il se retrouve dehors, ça nous laisse amusés et pantois. Il fallait que force reste à la loi et que l'on sache qui a fait quoi. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que Bamba Fall et ses complices ne le feront plus jamais", a déclaré le maire de Kaffrine qui en outre, annonce l'exclusion imminente de Bamba Fall du PS. "La majorité des militants ont demandé leur exclusion du PS. Ce n'est plus qu'une question de temps. Pour le reste, nous restons sereins", conclut-il.



