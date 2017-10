Parti socialiste : Khalifa Sall, Bamba Aïssata Tall exclus depuis le 7 août

Depuis deux mois, Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall, Barthélémy Dias et autres frondeurs ne sont plus considérés officiellement comme militants du Parti socialiste (Ps).



C’est la révélation du journal Walfadjiri qui assure, citant des sources sûres que la Direction du Parti par l’intermédiaire de Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général dudit parti, a écrit au ministère de l’Intérieur depuis le 7 août pour lui signifier que ces responsables ont été exclus et à ce titre, ils ne sont plus habilités à parler et agir au nom du parti.



Autrement dit, la décision a été prise bien avant que leur cas soit soumis par le Secrétariat exécutif au Bureau politique du parti.



Ce qui fait dire à un responsable socialiste, cité par le journal que le secrétaire général faisait du saupoudrage quand il annonçait sa décision de saisir cette instance du parti afin qu’il constate l’auto-exclusion des frondeurs.



Le motif invoqué par Ousmane Tanor Dieng est que ces socialistes ne suivent plus la ligne du parti.



Il s’agit principalement de Saliou Sarr de Dagana, Samba Nder de Ross Bethio, Aïssata Tall Sall, maire de Podor et responsable de la coordination de Gamadji Sarré, Bamba Fall de la Médina, Ousmane Samb de Dieupeul Derklé, Alpha Yaya Bâ Ngor, Alla Samb, responsable du Point E, Alioune Tall, Mermoz, Khalifa Sall, Grand Yoff.