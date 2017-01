Parti socialiste: Serigne Mbaye Thiam se dit prêt à succéder à OusmaneTanor Dieng

Le ministre Serigne Mbaye Thiam n'exclut pas de succéder à Ousmane Tanor Dieng à la tête du Parti socialiste. "J'ai toujours dit que si les camarades du Parti socialiste, à travers le Sénégal, me font confiance, parce que c'est une question qui dépassent le département de Nioro et la région de Kaolack, je ne me déroberai pas aux responsabilités qu'on me confie. De par mon parcours, académique, professionnel et politique, je me sens en position d'exercer toute responsabilité qu'on me confiera", a-t-il déclaré, ce week-end, en marge de la 2e édition de la finale de Keur Madiabel dont il est le parrain. Le responsable socialiste répondait à l'invitation de la coordination départementale de Nioro qui l'a choisi pour remplacer Ousmane Tanor Dieng qui certainement, en est à son dernier mandat en tant que secrétaire général de la formation socialiste. "Je pense qu'ils ont fait preuve d'esprit de responsabilité, de patriotisme et de solidarité départementale. D’autres régions disent avoir choisi leur leader pour demain diriger le Parti socialiste, nous du Saloum, plutôt du Sine Saloum, pourquoi pas. Ces jeunes-là ont le droit de penser et de vouloir que demain des institutions historiques comme le Parti socialiste puissent être dirigés par un digne fils du Saloum. Et en général, nous ne nous dérobons pas par rapport aux responsabilités qu'on nous confie", a-t-il confié à la presse. Selon ses propos rapportés par L'As, Serigne Mbaye Thiam a évoqué la tournée de son camarade Khalifa Sall dans le Nord du pays. Une tournée qui selon lui, n'engage nullement le Parti socialiste. "Quelle que soit la position de la personne au niveau du Parti socialiste, si le parti ne lui a pas donné mandant d'effectuer une tournée, cela ne l'engage qu’à titre personnel. (...) Lui ( Khalifa) seul, connait le but de ces tournées", indique Serigne Mbaye Thiam qui rappelle que le bureau politique réuni mercredi dernier a qualifié ces activités de "fractionnistes".