Participation de Wade à la campagne –Pape Jean Faye ( COJER Keur Massar ) annonce une plainte contre Oumar Sarr et Cie…

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2017 à 23:39 | | 0 commentaire(s)|

Pape Jean Faye de la Convergence des Jeunesses Républicaines(COJER) de Keur Massar(Dakar), se soucie vraiment de la santé du Pape du «Sopi». En visite de proximité, hier, dans certains quartiers de sa localité , le chargé des élections de ladite entité a brandi une plainte contre Oumar Sarr et Cie, pour tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs sur la personne de l’ancien Président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade.



A en croire Pape Jean Faye, «Oumar Sarr et ses frères libéraux qui ont choisi Me Wade comme tête de liste, sont coupables de tentatives d’assassinat et d'association de malfaiteurs. Comment peut-on utiliser un vieux presque centenaire pour mener une campagne. Ce sont de vrais criminels et nous allons déposer, très prochainement, une plainte contre eux sur la table du Procureur», a laissé entendre le membre de la cellule de Communication de la Coalition BBY.





