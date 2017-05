Participation du jeune Sénégalais, Aboubakry Tidiane Diallo à la formation en entrepreneuriat des jeunes au Centre de Turin (Italie)

Aboubakry Tidiane Diallo, jeune Sénégalais, informaticien de profession et attaché en passation des marchés Publics, technicien en coopération sud-sud et Triangulaire (manuel de l’employabilité, éducation financière, travail des enfants, migration de la main d’œuvre, entreprenariat des jeunes ...) sans oublier sa casquette de formateur en Informatique et conseiller en emploi des jeunes, a bénéficié de plusieurs formations en renforcement de capacité à Dakar en Inde, Italie , Afrique du sud, Mauritanie...



Aboubakry Tidiane Diallo est un vrai acteur du Numérique, Coordinateur de YAR AK TECH, chargé des relations extérieures et partenariats du Réseau des Entrepreneurs Numérique Francophone Sénégal.



En effet, Aboubakry estime qu’on doit toujours rester fidèle à ses convictions en dépit des multiples difficultés inhérentes à l’existence humaine. Sa passion favorite est de lutter pour le développement social des couches vulnérables. Très Jeune, Aboubakry s’est investi dans les activités communautaires de base, membre de plus d’une dizaine d’organisations



L'entreprise microfinance et programme de développement local (EMLD) du Centre international de formation de l'Organisation internationale du Travail (CIFOIT), sont heureux d'annoncer la participation de Aboubakry Tidiane Diallo du Sénégal à la formation Entrepreneuriat des Jeunes avec pour thème: "Laissez -vous inspirer! Navigation dans les nouvelles tendances dans l' entrepreneuriat des jeunes: Un partage des connaissances de l' événement mondial".



Cet événement a permis aux participants un échange de connaissances et de créativité pour générer de nouvelles idées sur l'esprit d'entreprise chez les jeunes.



En contact étroit avec les entrepreneurs, les décideurs et les experts en développement d'entreprise, il s'est agi de tester des outils d'apprentissage innovants et d' identifier les modèles d'affaires qui stimulent l'esprit d' entreprise des jeunes, tant au niveau politique et projet.



A commencer par un examen de la base de preuves de ce qui fonctionne (et ne fonctionne pas) dans l' esprit d' entreprise chez les jeunes, le cours est formulé pour inciter à envisager des opportunités et des défis pour l'esprit d' entreprise chez les jeunes en 2030.