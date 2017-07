Parviendrez-vous à regarder cette vidéo terrifiante jusqu'au moment où une horrible araignée sort de l'oreille de cet homme? (vidéo)

En se réveillant un matin, un homme a dit à son frère qu’il avait entendu une sorte de « grincement » dans son oreille toute la nuit. « Nous pensons cependant que l’araignée était logée là depuis au moins 24h » raconte le frère. « Il a essayé de nettoyer avec un coton-tige et on a rigolé entre nous sur le fait qu’une araignée était peut-être dans son oreille. Et regardez maintenant… »



Les images, visiblement tournée au Royaume-Uni, montrent comment l’araignée va être sortie de l’oreille du malheureux. D’abord avec de l’eau versée dans l’orifice, avant que la bestiole ne montre le bout de ses petites pattes poilues puis soit saisie avec une pincette.



La vidéo a déjà été vue des millions de fois, mais parviendrez-vous à la regarder jusqu’au bout ?