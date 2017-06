«Pas d’africains en Algérie» : la campagne raciste prend de l’ampleur

Les internautes algériens accusent les migrants subsahariens de «violences contre les algériens», de «propager des maladies», de vouloir même «envahir l’Algérie indirectement» et de «changer la composante populaire algérienne sur le long terme».







Sous l’influence d’un article paru sur un journal arabophone de grand tirage et connu comme très proche aux islamistes, qui accuse l’armée française au Mali d’aider les migrants clandestins à trouver leur chemin vers l’Algérie, cette campagne raciste revendique des mesures de la part des autorités pour expulser tous les migrants et les réfugiés à l’exceptions des «syriens» car somme toue «arabes et musulmans».