Passation de service : Abdoulaye Diouf Sarr rend un hommage mérité au ministre de la Santé sortant, Eva Marie Coll Seck

Le tout nouveau ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a rendu un hommage mérité au ministre de la Santé sortant Eva Marie Coll Seck, pour, dit-il, « le travail remarquable qu'elle a abattu durant 5 ans dans le secteur de la santé ».



« Je félicite ma grande sœur et amie Madame Eva Marie Coll Seck pour le travail remarquable qu'elle a abattu durant 5 ans dans le secteur de la santé. Je voudrais lui rendre un hommage mérité. Je lui souhaite une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Je remercie toute l'équipe du ministère de la Santé pour l'accueil chaleureux. Je m'appuierai sur les hommes et femmes dévoués, loyaux au service de la noble mission qui m'attend », a déclaré Abdoulaye Diouf ce vendredi, lors de la cérémonie officielle de passation de service.



Avant Eva Marie Coll Seck, le nouveau ministre de la Santé et de l’Action sociale a tenu à remercier le Président Macky Sall, qui a bien voulu le nommer à la tête de ce département.







Landing DIEDHIOU, Leral.net