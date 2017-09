Passation de service CDC entre Thierno Niane et Aliou Sall: Les journalistes boudent la cérémonie

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Septembre 2017 à 14:58 | | 0 commentaire(s)|

A l'occasion de la passation de service entre Thierno Niane DG sortant de la CDC et de Aliou Sall, les journalistes ont boycotté la rencontre. Cette rencontre devait avoir lieu ce matin à 10h au siège de ladite institution sur la VDN.



Après trois tours d'horloges les journalistes ont manifesté leur mécontentement en quittant la salle. Les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir mener le travail à bien. "Nous étions dans de très mauvaises conditions, dans la salle. Il n'y avait même pas de chaise avec cette chaleur, nous étions obligés de nous mettre par terre, c'est vraiment déplorable", a déclaré une consœur de Média-7.



Cependant ces derniers très remontés ont fait savoir à leurs confrères que c'est le seul moyen pour qu'ils puissent utiliser pour que les autorités aient un peu plus de considération envers les journalistes.



Ndéye Safiétou Nam

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook