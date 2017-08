Passation de service à AHS : Dernier avertissement pour Cheikh Ndiaye

Cheikh Tidiane Ndiaye, qui a engagé un bras de fer contre la décision de le remplacer à la tête de AHS, est dos au mur.



L’inspecteur des affaires administratives et financières (IAAF) Abdou Ngom qui a constaté son absence lors de la passation de service prévue vendredi dernier, lui a adressé une correspondance « de rigueur », pour lui demander de prendre toutes les dispositions pour que la passation entre lui et le Directeur général entrant se fasse ce lundi après-midi, à 16 heures à la salle de réunion du Conseil d’administration, dirigée par Aymérou Gningue.



S’il refuse de déférer à la convocation, l’Iaaf compte installer officiellement, le nouveau directeur, Mbaye Thiamdoum. Qui aurai déjà démarré les consultations autour du projet de la nouvelle société AAS, issue de la fusion des AHS et SHS, deux sociétés appartenant à Bibo Bourgi, « prête-nom », selon la Crei, de Karim Wade.



Mais pourquoi, Cheikh Tidiane Ndiaye fait-il de la résistance? Alors homme de lige de Abdoulaye Sylla, administrateur provisoire de AHS, il se dit qu'il compte sur la puissance de cet homme d’affaires controversé qui serait, proche du Palais, pour prendre le dessus d’autant qu’il est contre le projet de regroupement du Handling (assistance aéroportuaire).





Source : L’As