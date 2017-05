Passe d'armes entre les Libéraux et le camp de Khalifa Sall: Mankoo Taxawu Senegaal se déchire autour des investitures Le réunion de coordination organisée par Manko Taxawu Senegaal aura été houleuse avec les échanges musclés entre libéraux et partisans de Khalifa Sall sur la question des investitures.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Mai 2017 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

Les libéraux n'ont pas apprécié que des voix s'élèvent pour plébisciter la maire de Dakar en tant que tête de liste. La réunion qui s'est poursuivie tard dans la soirée, a laissé transparaître que l'opposition n'a pas entièrement réglé la question de la cohésion dans ses rangs. d'autant plus qu'une réunion de crise avait également été tenue un peu plus tôt dans la journée au sein du Front patriotique pour la défense de la République où des voix s'élèvent pour contester le leadership de Mamadou Diop Decroix.



LA coalition Mankoo Taxawu Senegaal qui avait opté pour "l'unité dans la diversité" comme credo, fait face à des contradictions internes à quelques encablures du dépôt des listes auprès du ministère de l'Intérieur pour les Législatives. Des contradictions qui, selon des sources présentes à la rencontre, doivent être dépassées au plus tôt dans l'optique de ne pas saper les fondements de l'union sacrée décrétée pour barrer la route au Président de la République, en lui imposant un régime de cohabitation à l'issue du scrutin de juillet prochain.



source: La Tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook