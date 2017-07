Passy-Djilor: La coalition"Osez l'avenir", explore les îles du Saloum

La caravane de la coalition "Osez l'Avenir" est arrivée aux îles du Saloum, plus particulièrement à Djilor et Passy, sous une forte chaleur. La population est sortie pour accueillir Me Aissata Tall Sall.