Patrice Neveu (technicien français):« Le Sénégal est une équipe d’avenir » Patrice Neveu, l’ancien sélectionneur de la Guinée, de la RD Congo et de la Mauritanie, estime que le Sénégal a réalisé une bonne CAN, malgré l’élimination face au Cameroun en quarts de finale.

« Le Sénégal avait le potentiel d’un vainqueur de la Can. Il l’a d’ailleurs prouvé lors du premier tour. Et cette élimination ne doit rien remettre en cause. Le Sénégal est une équipe d’avenir, qui a toutes ses chances pour se qualifier pour la coupe du monde 2018. Il a produit au Gabon un jeu plutôt plaisant. C’est une équipe solide dans toutes ses lignes, bien organisée, et qui dispose de plusieurs individualités de haut niveau. Je pense à Diallo, aux défenseurs Mbodj et Coulibaly, mais aussi Gueye, Keita Baldé et bien sûr à Mané.



Aliou Cissé, le sélectionneur fait du bon travail. Il a su faire passer son message. On sent qu’il y a dans cette équipe un très bon état d’esprit. Les joueurs ont du plaisir à évoluer ensemble. Certains découvraient le haut niveau international, et je pense qu’ils ont beaucoup appris au Gabon. Je suis optimiste pour son avenir ».



