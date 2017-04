Patrice Sané, cadre APR : « Laissons Y’en A Marre manifester et on va les évaluer »

Patrice Sané, membre de la Convergence des Cadres Républicains (ccr) estime que l’Etat a bien fait de laisser manifester le mouvement Y’en A Marre. « Ils n’ont qu’à marcher et on va évaluer leur journée. Ils ont appelé un million de personnes, on va voir ce qu’il en sera », a-t-il dit. Il reconnaît que nous sommes dans un pays démocratique où la marche comme forme de protestation est un droit constitutionnel.



A son avis, c’est tout à fait normal dans une démocratie que les citoyens manifestent mais estime que « c’est la manière de Y’en A Marre qui est discutable parce que vu que la situation politique tendue, on ne peut pas ajouter de la tension dans l’air. Il estime qu’ils sont manipulés par des forces politiques tapies dans l’ombre. « Je ne connais pas une occupation professionnelle permanente qui apporte des revenues aux membres de ce groupe », a-t-il dit.



A son avis, « tous les leaders de ce mouvement sont en chômage ». Par conséquent, « je les considère comme des affairistes car il n’est pas exclu qu’ils aient des intérêts financiers, économiques inavouées derrières ces protestations », estime Patrice Sané.



Sur la demande du Chef de l’Etat à Yakham Mbaye de sursoir à toute contre-manifestation, Patrice se dit soulagé même s’il reconnaît à son camarade de parti le droit de réponse politique à ce qu’il considère comme une provocation politique de la part de Y’en A Marre.



Y’en A Marre va manifester cet après-midi à la place de la nation, à Colobane, où une contre-manifestation est annoncée par un autre groupe qui en a marre de Y’en A Marre. Les manifestants ont reçu l’autorisation du préfet de Dakar pour protester entre quinze et dix-huit heures.



