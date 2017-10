Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Patricia Sennequier – fondatrice et directrice générale de Beautiful Soul (Les Sénégalaises les plus influentes) Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2017 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

Ces femmes se sont hissées à la tête de grandes entreprises sénégalaises en tant que numéro un ou deux, dans des secteurs très masculins. Elles font rayonner l’économie du continent et méritent un coup de projecteur. Découvrez Patricia Sennequier dirige Beautiful Soul, un « accélérateur de transformation » qu’elle a relocalisé à Dakar en 2013.

Derrière cette femme optimiste se cache un parcours d’exception, diplômée d’un MSTCF à Paris-Dauphine et d’un MBA à l’INSEAD, elle a fait ses armes chez Oracle en 1994, une « entreprise américaine éminemment entrepreneuriale », dans laquelle elle a fini par occuper le poste de responsable des ventes pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, avant de se lancer dans l’intraprenariat en 1996-1997 en développant l’ensemble du service télévente et marketing dédié au continent :” 25% du chiffre d’Oracle Afrique”, précise cette winneuse.



Passée par le CCI (Centre du Commerce International), où l’un de ses rôles principaux consistait à aligner toute l’organisation afin d’améliorer l’efficacité du travail sur le terrain, ou encore l’ONU, Patricia Sennequier se forge des expériences qui permettent de concevoir le leadership autrement. Sans compter ses 23 années passées à l’étranger (France, Irlande, Royaume-Uni, Suisse et Dubaï) qui lui ont conféré cette ouverture d’esprit.



« Lorsqu’on va à la découverte des autres, on se découvre soi-même. Je suis rentrée au Sénégal forte de cette conviction que l’on est tous pareils ». Raison pour laquelle, elle met aujourd’hui tout son talent en œuvre pour faire de son pays, l’un des premiers au monde en termes de qualité de vie. La méthode de management qu’elle insuffle aux dirigeants a déjà fait des émules. « Au Sénégal, l’enjeu est d’atteindre une performance exceptionnelle dans tous les pans de l’économie ».

Source Into The Chic



