Patrimoine à hauteur de milliards, Pape Diop dément

Dans un article paru dans le journal en ligne «Lesoir.com», des informations infondées ont été portées contre le Président Pape Diop sur son patrimoine. La publication incriminée fait état de "patrimoine à milliards, d'une commande de 50 4X4 pour les législatives,d'immeubles , et de maisons partout au Sénégal ..."Le président Pape Diop dément avec véhémence de telles affirmations. Des affabulations qui ne visent qu’à ternir son image et sa réputation .



Contrairement à ce qui est dit dans ce journal, financé par la Présidence, pour nuire aux patriotes qui s'opposent à ce régime moribond, le Président Pape Diop qui est réputé depuis très longtemps être un homme d'affaires, avant même d'avoir connu le Président Wade, ne dispose pas de tous ces biens cités.



Rien de plus faux encore que de faire croire à l’opinion qu'il a payé la commande de 50 4X4 . En vérité, le pouvoir panique, et verse dans la désinformation . D’ailleurs, si l’auteur de l’article avait le souci d'éthique et le peu de déontologie, au nom du principe d 'équilibre de l'information, il aurait pu contacter le président Pape Diop pour recueillir sa version.



Lesoir.com, pour ceux qui l’ignorent, est financé par le pouvoir, pour faire de la désinformation sur l'opposition, ce qui est peine perdue.



Le leader de Bokk Guiss Guiss défie quiconque d'apporter la preuve des accusations contenues dans cet article.



Cellule de communication Bokk Guiss Guiss