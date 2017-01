Visiblement, Paul Pogba a oublié certaines règles de conduite. Le Français a été pris en flagrant délit d’utilisation de son téléphone au volant de sa voiture à la sortie du centre d’entraînement de Manchester United. Le joueur le plus cher de l’histoire (105 M€ pour le faire revenir à Old Trafford) n’en est visiblement pas à son coup d’essai. Quelques jours plus tôt c’est en train de boire un yaourt qu’on l’a vu arriver au Carrington complex.



source: Thesun