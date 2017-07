Pauvre Karim – triste Khalifa – pitoyable Wade. Législatives 2017 ou anticipées de la présidentielle 2019 (par Gaspard Kamara)

Chers Sénégalais, au crépuscule de ce que l'on pourrait appeler la première journée de campagne, les vieux démons du Sénégal dont on avait prédit la disparition, sont de retour et de triste, pauvre et pitoyable manière.



L'ensemble de la classe politique sénégalaise au lendemain de ces "fameux dialogue national et référendum en 15 points", n'avait cessé d'émettre le souhait d'une avancée démocratique et d'un droit à l'ambition politique pour ne pas dire liberté.



Triste est de constater qu'après le top départ de cette campagne législatives, le sombre tableau d'un Sénégal de populations affamées et d'un régime au pouvoir corrupteur de consciences, ressurgit.



On nous montre une caravane de luxe de Benno pour un pouvoir qui prône sobriété et gouvernance vertueuse en face, on nous parle de jets privés du président Wade qui tarde à trouver une autorisation. Bref du CINEMA !.



Au moment où une législature se termine avec des scandales financiers en toile de mire dénoncés par des députés, et ce, seulement en fin de mandat.



Au moment ou un Premier ministre est directeur de campagne, donc notre administration, PARALYSEE.

Au moment où les partis d'oppositions vendent leurs mentors comme étant "le messie qui va sauver le Sénégal" au détriment d'un réel projet pour la législature.



Au moment où les populations ne savent pas ou tourner de la tête entre coupures d'eau, d'électricité, de liberté et j'en passe.



Au moment où les cartes d'électeurs ne sont pas retirées parce que pas distribuées ou pas encore produites.



Au moment du début de la saison hivernale, avec tout ce que cela implique, entraîne des morts.



À ce moment-là, les politiques professionnels s'adonnent à ce qu'ils savent faire le mieux: vendre des rêves et jeter la poudre aux yeux!



Oui, à ce moment-là, le peuple crie en silence, souffre en silence et meurt en silence. S'accrochant çà et là à de la potence communicationnelle, tel un agneau au milieu de loups sauvages affamés.



Campagne d'invectives et d'ego trip; Qu'en est-il du discours pour la législature presque absent ?

Nous sommes en 2017 et tout est orienté 2019.



Nous entamons inconsciemment, une paralysie administrative ou les spéculations finiront par shunter trois ans de fin de mandat, qui ne seront qu'essentiellement politiques.



Comment je m'imagine le pauvre Karim, qui ne rentrera pas de l'école....de la vie face à un pouvoir qui a orchestré sa mise à mort politique, avec la complicité de plus en plus avérée de ses anciens camarades de parti.



Comment je m'imagine le triste Khalifa Sall du fond de sa cellule, ruminant ses idées et ses ambitions, entendant de sa fenêtre des slogans dans lesquels il ne se reconnait pas vraiment.



Comment je regarde le énième retour du pitoyable Wade âgé et gaga; qui se met à narrer des histoires dans lesquelles on se perd à propos de Karim et de son présumé rôle dans cet affaire dont il avait nié toute connaissance.



Cheikh Ahmadou Bamba dit dans Nahju:

"Ne dis jamais a' quelqu'un "tu mens" ou "ce que tu dis est faux" ou "tu t'es trompé" ou tout autre propos du genre, qui peut le frustrer (l'énerver), fût-il même un enfant....



Nous allons respecter donc cela, mais maître Wade vraiment...... repose toi!

Tu as TOUT donné au Sénégal et à sa politique, tu lui a repris beaucoup aussi mais afakha!



CHERS Sénégalais tout ceci pour rappeler que : Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute et

Qu'une promesse électorale n'engagent que ceux qui y croient.



Alors pour paraphraser notre cher président politique :

"Que le gars récupèrent leurs cartes d'identité...Quiconque vous donne de l'argent prenez le, car, c'est l'argent du Sénégal, il vous est légal, donc mangez -le! "





Bonne campagne électorale à tous!

Ps : Au moment de voter; Réfléchissez 47 FOIS!



Gaspard Kamara

Candidat investi sur la liste CPL