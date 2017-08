Pèlerinage : ​350 Sénégalais convoqués aux lieux saints de la chrétienté sous le thème de la "réconciliation"

Les pèlerins catholiques du Sénégal s’envolent ce jeudi à partir de 21 vers les lieux saints de la chrétienté. En conférence de presse ce mercredi, le président du Comité interdiocésain du pèlerinage catholique (SINPEC), Mgr Paul Abel Mamba et son équipe ont dévoilé les détails de ce pèlerinage dont le thème porte sur « la réconciliation » et qui conduira 350 personnes à Jérusalem du 24 août au 14 septembre 2017, à Fatima (Portugal), à Compostelle (Espagne) à Lourde (France) avant l’étape de Rome.





Au cours de la rencontre avec la presse, l’évêque de Ziguinchor a assuré que tout est fin prêt pour « un bon » pèlerinage. «Le problème que nous avions avec la télévision sénégalaise (publique) est réglé. Nous avons également tenu au respect du nombre de kilos recommandés pour les bagages », a-t-il soutenu. Il a, par ailleurs exhorté les pèlerins à être de « bons ambassadeurs de leur pays.



«Leurs comportements auront forcément un impact sur les pèlerinages à venir », a expliqué le natif de Cabrousse.



Pour accompagner les pèlerins, il y aura deux évêques en l’occurrence Mgr Paul Abel Mamba et Mgr André Guèye de Thiès. A ceux-là, il faut ajouter 7 responsables de groupe et une équipe médicale totalement pris en charge par le SINPEC grâce à la subvention de l’Etat.



Ce pèlerinage sera une occasion, selon Abbé Pierre Tine, pour prier pour le Sénégal, notamment pour un bon hivernage. Une assemblée générale est, d’ailleurs, prévue, cette après-midi à Dakar pour mieux informer les pèlerins sur les détails du voyage.



Rédaction Leral.net