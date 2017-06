Pèlerinage 2017: Popenguine dans l’effervescence

Alléluia ! La cité religieuse de Popenguine vit ce dimanche 4 juin, au rythme du pèlerinage marial. Les populations se préparent pour accueillir leurs hôtes qui viennent de toutes les régions du Sénégal et de la sous-région.



Les rues et ruelles de la cité ont été nettoyées. Les domiciles également. Des milliers de personnes sont attendues. Parmi elles, 10 000 marcheurs qui arrivent dans la cité religieuse, ce dimanche à 16 heures.



Le village des marcheurs a été bien aménagé avec des tentes. Le sanctuaire marial qui doit abriter la grande messe, a été nettoyé par les Sapeurs-Pompiers et des volontaires venus des diocèses.



Le comité d’organisation avec qui Igfm est entré en contact, a exprimé sa satisfaction sur le travail accompli par les autorités en attendant le dernier jour.



Déjà, ce dimanche matin, les acteurs du petit commerce sont à pied d’œuvre en s'affairant à installer des tentes. Les produits proposés vont des mangues aux légumes en passant les plateaux de riz et les poissons grillés.



Cette année, la 129e édition coïncide avec le mois béni de ramadan. Ce qui n’a pas empêché dit-on, les invités musulmans de faire le déplacement dans le cadre du dialogue islamo-chrétien, qui est une tradition au Sénégal. Dans le cadre du commun vouloir de vie commune.



Igfm