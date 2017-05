Pèlerinage à La Mecque 2017: la complainte des 286 voyagistes privés Ce n'est pas encore la grande entente entre la Délégation générale au pèlerinage à La Mecque et les 286 organisations privées devant convier les 9500 pèlerins sénégalais sur le quota de 10500 attribué au Sénégal. D'après ces voyagistes, toutes les conditions sont loin d'être réunies.

"Par rapport aux visites médicales et les inscriptions, on a informé le délégué qu'il n'y a que 8 box, donc 8 médecin pour traiter 10500 pèlerins. Est-il possible qu'on décentralise afin de permettre aux autres centres avec lesquels, on a l'habitude de travailler, d'ouvrir leurs portes", a lancé le président, Directeur général de l'agence "Lébougui Voyage et membre également, de la coordination des leaders des groupe de voyagistes privés, Pallla Mbengue.



La coordination des leaders des groupes de voyagistes privés est convaincue que la banque se sucre sur leur dos. "Nous avons vu que le Riyal saoudien coûte excessivement cher. Mais le besoin n'est plus, parce qu'avant, c'étaient les taxes saoudiennes qu'on payait, maintenant, il existe un portail électronique où on devrait virer l'argent. Mais à chaque fois que la banque nous donne des chiffres, arrivés en Arabie Saoudite, notre argent n'est plus disponible. On est donc obligés de payer pour se faire rembourser après, par la banque", a souligné Palla Mbengue.



Il a par ailleurs informé que le délégué général a promis de tout faire pour que la délégation, les voyagistes privés et la banque s'asseyent autour d'un table afin de trouver la bonne formule.



source: vox populli

