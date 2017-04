Pèlerinage à la Mecque: des voyagistes privés font part d’éventuelles perturbations

«Le délégué général au pèlerinage est à l’origine des retards notés dans l’ouverture du bureau du pèlerinage», alertent des voyagistes privés. Enfonçant le clou, ils avancent que «si les quotas n’ont été distribués qu’hier seulement, c’est parce qu’Abdoul Aziz Kébé a délivré 139 nouveaux agréments en plus des 136 qui existaient jusque-là. Ce retard constaté dans la livraison des quotas ne peut rester sans conséquence sur l’organisation du pèlerinage du moins du côté des privés», sur la Rfm.



Les prospections qui se faisaient en Arabie Saoudite pour la réservation des hôtels, ne sont pas encore faites; conséquences, les hôtels à Médine, première étape du pèlerinage ont tous été pratiquement réservés par d’autres pays étrangers, soutiennent-ils par ailleurs en indiquant que les hôtels qui restent coûtent cher et que cela va se répercuter sur le prix du package arrêté à 2 millions 650 mille F CFA par l’Etat du Sénégal.



L’Etat qui leur a exigé de mettre 50 % de leurs quotas dans Flyners, le convoyeur officiel au lieu saint de l’Islam, cette décision n’agrée pas les voyagistes privés parce que, ruminent-ils : «le prix du billet de Flyners est beaucoup plus cher que les autres compagnies aériennes auxquelles ils faisaient appel».

Réagissant sur les mêmes ondes, les services d’Abdoul Aziz Kébé font part que ces privés «ont tous souscrit aux cahiers de charges qui leur a été envoyé et qu’ils ont étudié point par point».



Pressafrik