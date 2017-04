Pelouse envahie, bagarres, Aulas en capo : les images les plus folles de la soirée lyonnaise LIGUE EUROPA - Avant la rencontre entre Lyon et Besiktas (victoire de l'OL 2-1), de nombreux incidents impliquant des supporters ont eu lieu. Le coup d'envoi de la rencontre a même été décalé de 45 minutes à la suite d'un envahissement de terrain. Voici les images qui ont marqué la soirée.

Un peu plus de deux heures de confusion et de chaos. L'avant-match entre Lyon et le Besiktas a été émaillé de nombreux incidents. Entre les bagarres entre supporters, les jets de pétard ou encore la venue de Un peu plus de deux heures de confusion et de chaos. L'avant-match entre Lyon et le Besiktas a été émaillé de nombreux incidents. Entre les bagarres entre supporters, les jets de pétard ou encore la venue de Jean-Michel Aulas au milieu de la tribune pour calmer les fans lyonnais, les images sortent de l'ordinaire. Récit de cette soirée des plus tendues qu'on n'aurait pas aimé voir autour et dans un stade de foot. Bagarres et lacrymogènes Avant même le début des incidents dans le stade, la tension est palpable aux alentours du Parc OL malgré des mesures de sécurité maximales prévues pour cette rencontre. Bagarres entre supporters, charge contre la police, réplique des forces de l'ordre : de multiples incidents ont lieu. Des pétards et des projectiles sont lancés, plongeant les abords du stade dans une drôle d'ambiance, enveloppée de fumée.

De la fumée aux alentours du Parc OL avant le match entre Lyon et le Besiktas en Ligue Europa.Panoramic

Une pelouse noire de monde avant le coup d'envoi On est à un gros quart d'heure du coup d'envoi de ce quart de finale entre l'OL et le Besiktas. Des grappes de supporters arrivent soudainement sur le terrain et la pelouse est rapidement noire de monde. La raison ? Selon des journalistes présents sur place, des pétards ont été jetés dans les travées du virage sud. Pour se protéger, une partie de la foule présente est venue sur le terrain.

Le Parc OL envahi avant la rencontre entre Lyon et le Besiktas en Ligue Europa.Panoramic

Aulas en capo dans les tribunes C'est peut-être l'image la plus hallucinante de la soirée. Quelques minutes après l'envahissement, Jean-Michel Aulas fait son apparition sur la pelouse pour tenter de ramener le calme. Il finit sa route dans le virage sud où il échange avec le capo pour appeler les supporters à remonter dans les travées. Micro en main, il parle à ses fans. Au moment du coup d'envoi, il est encore en tribunes et les images télévisées le montrent en train d'applaudir ses joueurs.

Jean-Michel Aulas en tribunes lors de Lyon - Besiktas.Panoramic

Après la foule, la police sur le terrain Tout doucement, la police rentre sur la pelouse du Stade des Lumières et évacue les personnes descendues des tribunes. Les joueurs, eux sont toujours dans les vestiaires et dans l'expectative. Joueront-ils ou non ce quart de finale? En attendant, ce sont les forces de l'ordre qui figurent sur le carré vert. Dans les tribunes, les supporters se calment : sur les 54 000 attendus, environ 20 000 seraient derrière le club stambouliote.

La police sur le terrain du Parc OL avant Lyon - Besiktas.AFP

Un protocole unique 21h41 : Avec plus de 35 minutes de retard les équipes rentrent sur le terrain. Le protocole habituel passe à la trappe. Les 22 acteurs se rassemblent autour du rond central à la demande des officiels et se mettent à applaudir. Un signe d'apaisement plutôt bienvenu après la tension des minutes précédentes. Dans la foulée, les joueurs refont un petit échauffement. Le match peut commencer et le football reprendre ses droits.

Les joueurs lyonnais et stambouliotes au centre de la pelouse du Parc OL avant Lyon - BesiktasAFP

Des fumigènes pour célébrer Si le match s'est déroulé quasiment sans encombre une fois le coup d'envoi donné, des fumigènes ont tout de même été allumés en tribunes au moment où le Besiktas a ouvert le score. L'arbitre a rapidement jaugé la situation et décidé de poursuivre la rencontre, les débordements s'interrompant rapidement.

Jets de fumigènes dans les tribunes du Parc OL lors de Lyon - Besiktas en Ligue Europa.AFP



