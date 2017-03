Penda Ly, Madame Thiam, la plus belle Miss Sénégal de la décennie Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mars 2017 à 19:14 | | 0 commentaire(s)| Belle et classe, Penda Ly, devenue madame Thiam est la plus belle Miss Sénégal de la décennie. Connue par son caractère paisible, son élégance et sa prestance naturelles au service d'un esprit supérieur, la plus belle miss Sénégal connaît bien la valeur de la femme. Aujourd'hui, elle constitue une référence dans le milieu de la mode.



