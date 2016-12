Penda Mbow: «Le Sénégal doit faire attention, car Israël est un pays puissant»

Penda Mbow, invitée du journal télévisé de la Télévision futurs médias, a tenté de calmer tout le monde et appelle les acteurs politiques à la prudence.« Il ne faut pas oublier que ce sont ces genres de problème qui ont amené des guerres dans ce monde. Nous devons faire attention, parce que c’est un pays puissant», avertit Penda Mbow.



Entre Israël et le Sénégal, le débat fait rage actuellement. Certains acteurs politiques comme l’ex-Premier ministre du Sénégal Aminata Touré ont fait des sorties musclées pour porter la réplique à Netanyahou, qui a rappelé l’ambassadeur d’Israël au Sénégal.



La dame estime que ce problème doit être laissé entre les mains des diplomates car, poursuit-elle, « Israël est un pays doté d’une armée puissante et d’un service de renseignements extrêmement puissant. Il faut rappeler que c’était le seul pays qui avait l’information selon laquelle des attentats allaient se produire le 11 septembre». En plus, Penda Mbow rappelle qu’il n’y a que le Liban qui a réussi à chasser les Israéliens en 2000, quand les deux pays étaient en guerre, sinon, « c’est un pays qui remporte toujours les guerres». A bon entendeur….



Samba THIAM (Jotay.net)