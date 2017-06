Penda Mbow sur les 47 listes pour les Législatives: "Il y aura beaucoup de confusion dans le vote, une grande abstention et beaucoup de personnes ne pourront pas voter »

Invitée à la Rfm dans l’émission » Le Grand Jury », Penda Mbow s’est prononcée sur l’actualité politique avec les 47 listes pour les Législatives de 2017.



Pour la ministre représentante personnelle du Président Sall auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie, c’est une grande déception.



« Le Sénégal est un pays qui était jusque-là connu pour la profondeur de sa démocratie, pour la générosité de ses hommes politiques… Mais s’il y a autant de partis c’est parce qu’il y a une véritable maladie de notre démocratie », se désole Penda Mbow.



Avant d’ajouter: » A l’intérieur des partis, la démocratie ne fonctionne pas. On a un déficit très grave. Il n’y a pas la circulation des élites politiques, ils ne circulent pas, il n’y a pas de dialogue, les partis politiques, qui sont en crises d’ailleurs partout dans le monde, doivent penser autres choses et réfléchir d’une autre manière », dit-elle.



Pour l’historienne, le Sénégal est arrivé à une personnalisation à outrance de la politique. » Tout cela donne cette sorte de cacophonie que nous connaissons. Qu’est ce qu’on peut faire avec 47 listes le jour du vote », se demande-t-elle. Poursuivant ses propos, elle précise: « Il y aura beaucoup de confusions dans le vote, une grande abstention et beaucoup de personnes ne pourront pas voter » .



Dakar7.com

