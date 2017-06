Penda Ndiaye Cissé, porte-parole adjointe de l’Afp : « Aucune compagnonnage ne peut tuer notre parti »

« l’Afp est toujours debout. » C’est la conviction de la porte- parole adjointe du parti de Moustapha Niasse. Penda Ndiaye Cissé, qui prédit un « avenir radieux » au parti et estime que les investitures ont été « juste un problème à dénoncer ».



18 ans après, on est là



"Les militants sont toujours prêts à travailler pour le parti et pour un idéal », dit-elle. Membre de la coalition Benoo Bokk Yakaar depuis 2012, l’Afp n’est-elle pas en train de perdre son électorat ? « Aucun parti au compagnonnage ne peut tuer l’Afp », répond-elle laconique.



Vice-président du Comité électoral de l’Afp, Alioune Badara Diouck partage la même conviction : « Malgré les soubresauts, les vents qui soufflent et les tempêtes, l’Afp restera toujours debout. Nous avons vécu énormément d’agressions avec Wade qui a tout fait pendant son magistère pour déstabiliser l’Afp ».



D’après lui, les investitures qu’il qualifie d’« épiphénomène » sont « juste un problème qui n’est pas majeur dans la vie d’un parti ».



"Après avoir quitté Wade en 2001, les gens se sont interrogés sur l’avenir de l’Afp qui est un parti qui vit de son substrat, c’est-à-dire la philosophie qui nous a amenés à le créer en 1999. Nous sommes toujours dans cette dynamique. L’Afp est un parti qui est engagé pour le développement du Sénégal et pour l’épanouissement des masses ", conclut M. Diop.





