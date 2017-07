Pénurie d’eau: Le Président Macky Sall invite le Gouvernement à accélérer la réalisation de Keur Momar Sarr 3 et l’usine de dessalement des Mamelles

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2017 à 23:09

Abordant "la sécurisation urgente de l’approvisionnement en eau potable des populations", en Conseil des ministre de ce mercredi 5 juillet, le Chef de l’Etat, Macky Sall a invité le Gouvernement à « mettre en place un dispositif opérationnel, afin d’assurer la fourniture régulière en eau potable au niveau des quartiers affectés par les perturbations dans la distribution de l’eau, et d’accélérer la réalisation des infrastructures hydrauliques de dernière génération, notamment Keur Momar Sarr 3 et l’usine de dessalement de l’eau de mer des Mamelles ».

