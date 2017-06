Pénurie d'eau depuis 5 jours : les populations de Guédiawaye Sam Notaire menacent de battre le macadam

Les populations de Guédiawaye Sam Notaire vivent dans le calvaire. Depuis plus de 5 jours, même pas une seule goutte d'eau dans les robinets. En effet, ce problème dure et persiste. Ainsi ces jeunes, hommes et femmes, très remontés, n'excluent pas de battre le macadam. Ils ordonnent immédiatement la réouverture des robinets. Les quartiers qui sont affectés sont : quartier Sam, quartier mbod 1, quartier mbod 2, quartier mbod 3, quartier Dora Aw, quartier Arphan Kane, quartier Saliou Mbaye entre autres. Votre site préféré leral.net a fait hier (mardi) le tour dans ces zones pour recueillir l’avis des citoyens.

Les habitants de Sam Notaire n’ont pas manqué l’occasion à fustiger les autorités étatiques de Guédiawaye.



