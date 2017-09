Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici People: Lady Gaga révèle la maladie qui la ronge Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Septembre 2017 à 08:12 | | 0 commentaire(s)|

Sur son compte Twitter, Lady Gaga a fait un post mardi 12 septembre, dans lequel la chanteuse a révélé qu’elle sera obligée de faire une pause dans sa carrière. Elle dit être atteinte d’une maladie qui la fatigue énormément.

Lady Gaga est obligée de se retirer de la scène pour un moment. Une annonce faite par la chanteuse il y a quelque jours. Ce mardi 12 septembre, elle a également révélé être atteinte d’une étrange maladie. Il s’agit de la fibromyalgie. « Je souhaite aider à sensibiliser sur cette maladie et mettre en relation les gens qui en sont atteints », a-t-elle posté sur le réseau social.

Cette maladie est caractérisée par des douleurs qui se propagent dans tout le corps ainsi qu’une grosse fatigue et des troubles du sommeil. Même si la fibromyalgie n’entraîne pas de complications graves, il faut tout de même retenir qu’elle est très éprouvante et parfois handicapante, dans la pratique d’une activité quotidienne. La fibromyalgie est très compliquée à diagnostiquer mais selon des études, 2 à 6 % de la population souffriraient de ce mal.

Dans les prochains jours, un documentaire sur la vie de la chanteuse américaine sera proposé. Le documentaire « Five Foot Two » sortira le 22 septembre prochain, en exclusivité sur Netflix. Pour le plus grand bonheur de ses fans, la chanteuse a déjà partagé quatre teasers sur les réseaux sociaux. Lady Gaga a affolé toute la toile dans le premier extrait du documentaire diffusé sur Instagram.

La chanteuse en larmes craque et avoue qu’elle se sent seule. Les images et la sincérité de Lady Gaga dans cet extrait, sont remplies d’émotions et promettent de beaux moments dans le film qui lui est consacré.







