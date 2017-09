Pep Guardiola donne son avis sur la comparaison entre Messi et Mbappe.

Alors que tout le monde a désormais les yeux braqués sur Mbappe, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola a déclaré qu’il ne place pas la nouvelle star du PSG au même niveau que Messi parce qu’il a encore beaucoup à prouver, avant d’être placé au même niveau que les grandes stars du football. Cette déclaration intervient après l’affirmation d’Arsène Wenger que Mbappe pourrait être le prochain Pelé.



Lors d’une interview avec les journalistes hier, Guardiola a donné son avis sur la comparaison entre Messi et Mbappe.

« Personne ne peut s’asseoir à la même table que Lionel Messi. Kylian Mbappé ? Peut-être… C’est un top joueur et il va devenir un joueur exceptionnel, je suis plutôt sûr de ça. Pour égaler ce que Messi a fait en 10, 12 ans, comme Cristiano Ronaldo, par exemple, nous devons attendre. Je ne veux pas mettre plus de pression sur les épaules de Mbappé. Je pense que Messi a marqué 60, 70 buts chaque saison, il a marqué dans les grands matchs. Il a toujours été là, il a marqué, il a offert des passes décisives. Il n’a jamais été blessé, il joue toujours tous les trois jours, il n’a jamais été blessé parce qu’il contrôle son corps. Je ne pense pas que l’on aide ces joueurs en parlant d’hypothétiques successeurs à Messi, en lui disant : « Tu es le nouveau ». Donc laissez Mbappé avoir une carrière fantastique et après on verra cela dans le futur », déclaré l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola en conférence de presse vendredi.





