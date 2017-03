Pep Guardiola (entraîneur de Manchester City) : «Si je n'ai pas de titre...»

Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, aime gagner. Et pour le technicien catalan, il est inconcevable de ne rien remporter avec les Citizens. Il a ainsi prévenu : «Si je n'ai pas de titre, je ne resterai pas ici longtemps».



«Sans titre, ce ne sera pas une bonne saison»

Arrivé en début de saison à City, il occupe actuellement la 3e place du classement avec City. Le club mancunien est encore en course en Cup et en huitièmes de finale de la Ligue des champions. «Etre entraîneur dépend des résultats mais j'ai toujours pensé au plus profond de moi que les résultats dépendaient de la manière de jouer. C'est pourquoi j'ai besoin d'être convaincu que nous jouons mieux chaque jour, a expliqué Guardiola. Sans titre, ce ne sera pas une bonne saison. Je savais déjà ça en août.»